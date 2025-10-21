　【男子】▽Ａ級　①福本幸夫・川口武蔵②篠原・高橋▽Ｂ級　①下崎 進・千葉展義②代永・鈴木▽Ｃ級　①松本智・牛草博之②白戸・上杉
　【女子】▽Ａ級　①阿部麻里愛・藤崎佳子②笠原・兼板▽Ｂ級　①沢田馨予・高橋亜弓②池田・櫛谷▽Ｃ級　①園田純子・高尾由紀②高橋・近藤