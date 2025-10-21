【男子】◇小学生▽１００㍍ ①白取諒馬（龍谷ＡＣ）②大月（龍谷ＡＣ）③菊池（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①阿部有真（龍谷ＡＣ）②松名（龍谷ＡＣ）③遠藤（神居東陸上少年団）▽１５００㍍ ①長浜陸（龍谷ＡＣ）②白取（龍谷ＡＣ）③籠原（枝幸陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①留萌ＡＣ②愛宕ＡＣ③旭川ＡＣ―Ｂ▽走り幅跳び ①木村楓（留萌ＡＣ）②千葉（愛宕ＡＣ）③松本（神居東陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ ①大平一翔（留萌ＡＣ）②籠原（枝幸陸上クラブ）③佐々木（留萌ＡＣ）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①大崎礼（深川陸上クラブ）②清水（上富良野）③海鉾（東鷹栖）▽砲丸投げ ①高橋大誠（上富良野）②大木（緑が丘）③藤田（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①毛内宙（旭龍谷）②高橋（道北陸協）③保科（旭教大）▽２００㍍ ①毛内宙（旭龍谷）②大島（旭医大）③保科（旭教大） ▽８００㍍ ①武田和寿（北翔大）②鴈田（北翔大）③五十嵐（星槎道都大）▽５０００㍍ ①六郎田朔也（士別翔雲高）②佐々木（旭教大）③金（富良野高）▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（旭志峯）②田中（旭東）③広島（旭東）▽走り高跳び ①畠山朋也（旭東）②布施（東鷹栖中）③氏原（留萌中）▽走り幅跳び ①原口剛（旭医大）②井上（旭志峯）③鎌田（旭龍谷）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①西尾宗真（上川高）②西村（上川高）③山崎（上川高）▽やり投げ ①花井瑛音（羽幌高）②山崎（上川高）③西村（上川高）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①荒木和音（旭川ＡＣ）②野田坂（龍谷ＡＣ）③畔木（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①阿部桜花（龍谷ＡＣ）②山田（龍谷ＡＣ）③中田（旭川ＡＣ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ②龍谷ＡＣ③愛宕ＡＣ―Ａ▽走り幅跳び ①荒木和音（旭川ＡＣ）②山田（なよろＪＡＣ）③橋本（留萌ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①田中つばき（神居東陸上少年団）②牧野（なよろＪＡＣ）③木村（留萌ＡＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①大月美優（龍谷ＡＣ）②瀬川（札幌札苗北中）③和泉（深川陸上クラブ）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）

◇高校・一般▽１００㍍ ①田村実夢（旭志峯）②大月（龍谷ＡＣ）③伊藤（旭龍谷）▽２００㍍ ①菊地華恋（旭志峯）②宮部（旭龍谷）③猪股（旭志峯）▽８００㍍ ①瀬尾捺美（旭教大）②山川（富良野高）③中村（旭志峯）▽３０００㍍ ①高柳優衣咲（深川陸上クラブ）②安田（深川陸上クラブ）③日野沢（旭明成）▽１００㍍障害 ①山内咲耶（旭志峯）②松本（深川陸上クラブ）③金住（旭志峯）▽走り高跳び ①川初虹恋（旭志峯）②佐藤（旭志峯）③渡辺（旭志峯）▽走り幅跳び ①新宅桜香（旭志峯）②三好（旭北）③川嶋（旭龍谷）▽砲丸投げ ①松本望生（旭志峯）②丹羽（旭志峯）③菅原（旭教大）▽やり投げ ①小原礼藍（旭東）②中西（道北陸協）③村山（旭龍谷）