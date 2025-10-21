　▽１回戦　神居東４―１中富良野、東川１―０上富良野、末広北７―１神北ル▽２回戦　グリンベアボーイズ２―０神居東、ビータ１３―０リヴァーレ、永山南２―１ウイングス、陵雲１６―０羽幌、トロンコ２―０東川、ふらの８―１永山、東光６―０アストロ、フォルゴレ４―０末広北▽３回戦　グリンベアボーイズ３―０ビータ、永山南４―２陵雲、トロンコ３―１ふらの、東光４―１フォルゴレ▽準決勝　永山南５―３グリンベアボーイズ、トロンコ５―０東光▽決勝　トロンコ２―０永山南▽３位決定戦　東光４―１グリンベアボーイズ