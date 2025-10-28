【男子】◇団体 ①啓北②剣神会・緑が丘③北星・東明③東川・比布中央◇個人 ①石川煌朔（啓北）②前山（永山南）③高橋（啓北）③林（永山南）▽敢闘賞 小野寺（東明）、畠山（啓北）、久保田（比布中央）、寒河江（比布中央）

【女子】◇団体 ①広陵・風連・中川②緑が丘③東明③啓北・六合・すずらん◇個人 ①上田葵（永山南）②城山（風連）③上田（比布中央）③遠藤（緑が丘）▽敢闘賞 鎌田（東明）、乙部（すずらん剣道）、夏井（比布中央）、青木（比布中央）