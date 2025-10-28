【男子】▽２・３段 ①常石朔也（北鎮）②黒川（名寄）③日沼（誠心館）▽４段 ①田村祐貴（高志塾）②鹿又（剣風会）③川島（旭川刑務所）▽５段 ①才木雅人（中川）②松隈（高台）③上田（東光）▽６・７段 ①林敬右（旭川刑務所）②渡辺（誠心館）③高橋（高志塾）▽６０歳以上 ①明永勝裕（大町）②河野（東神楽）③神馬（誠心館）

【女子】①深谷済美（大町）②山内（剣風会）③照井倭（北鎮）