▽Ａブロック えぞ松２―０ひがしかわ、あいべつ１―１ひがしかわ、永山若妻会２―０あいべつ、ほくと２―０永山若妻会、ほくと２―０永南、永南２―０東栄、北門２―０東栄、ウイングス２―０北門、ウイングス１―１えぞ松
▽Ｂブロック 忠和１―１比布フレッシュ、忠和２―０啓南、啓南２―０千代田・旭川ひがし、向陵１―１千代田・旭川ひがし、ＥＡＳＴ倶楽部２―０向陵、ＥＡＳＴ倶楽部２―０うすばきちょう、コスモス２―０うすばきちょう、東光メイツ１―１コスモス、東光メイツ１―１比布フレッシュ
▽Ｃ・Ｄブロック 愛豊クラブ２―０神楽岡、神楽岡１―１東神楽、東神楽１―１きまま、きまま１―１フレンズ、フレンズ１―１旭川大雪、愛豊クラブ２―０旭川大雪
▽シニアブロック せせらぎ２―０こがねむし・東川友輪、せせらぎ１―１旭川みなみ、旭川みなみ１―１こがねむし・東川友輪
◆バレーボール 第１３回旭川連盟杯ママさん大会（１９日・比布町体育館ほか）
2025/10/28
