　▽Ａブロック　えぞ松２―０ひがしかわ、あいべつ１―１ひがしかわ、永山若妻会２―０あいべつ、ほくと２―０永山若妻会、ほくと２―０永南、永南２―０東栄、北門２―０東栄、ウイングス２―０北門、ウイングス１―１えぞ松
　▽Ｂブロック　忠和１―１比布フレッシュ、忠和２―０啓南、啓南２―０千代田・旭川ひがし、向陵１―１千代田・旭川ひがし、ＥＡＳＴ倶楽部２―０向陵、ＥＡＳＴ倶楽部２―０うすばきちょう、コスモス２―０うすばきちょう、東光メイツ１―１コスモス、東光メイツ１―１比布フレッシュ
　▽Ｃ・Ｄブロック　愛豊クラブ２―０神楽岡、神楽岡１―１東神楽、東神楽１―１きまま、きまま１―１フレンズ、フレンズ１―１旭川大雪、愛豊クラブ２―０旭川大雪
　▽シニアブロック　せせらぎ２―０こがねむし・東川友輪、せせらぎ１―１旭川みなみ、旭川みなみ１―１こがねむし・東川友輪