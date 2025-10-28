▽１部Ａ ①あたごクラブＡ②卓翔クラブ▽１部Ｂ ①花咲クラブ②あすなろＡ▽２部Ａ ①チャレンジ②個人合同▽２部Ｂ ①ハナミズキ②グランマ▽３部Ａ ①チョレイな女達②たかすクラブ▽４部 ①ひまわりＡ②あたごクラブＤ
◆卓球 第４４回道新杯争奪レディース大会（２１日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
