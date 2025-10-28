　◇男子▽準決勝　クローバー１０４―６７ＭＩＴ、バインズ８０―４７神心会
　◇シニア▽▽準決勝　ＢＢＳ２０―０カミカゼクラブ、ナイツ６９―４４アップス
　◇ミックス▽準決勝　Ｒエルム８０―５１ＢＵＳ、旭川しんきん５８―５１中野ピストンズ
　◇エンジョイ▽リーグ戦　Ｂプライド７７―６８アポロ、Ｒスレイブ５０―３４永南バディーズ、トルネード２０―０オチバ