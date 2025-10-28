【男子】▽１回戦 永山南５２―４０中富良野・富良野東、中央４０―２６神楽、東神楽６０―３４明星、光陽５３―４８北星、富良野西７２―３３東明、永山５４―３７鷹栖▽２回戦 愛宕１２３―２２永山南、忠和５４―４１東陽、北門・神居東６４―３１中央、広陵５３―３４東神楽、当麻・比布中央９５―３５光陽、美瑛７８―５２富良野西、緑が丘２０―０東光、上富良野６１―３８永山▽３回戦 愛宕７４―３１忠和、北門・神居東６１―５０広陵、当麻・比布中央６６―４９美瑛、上富良野６８―５３緑が丘▽決勝リーグ 北門・神居東５２―５０愛宕、当麻・比布中央４７―４１愛宕、上富良野４５―４２愛宕、北門・神居東６３―５２当麻・比布中央、北門・神居東５０―４０上富良野、上富良野４８―３７当麻・比布中央▽順位 ①北門・神居東②上富良野③当麻・比布中央③愛宕▽優秀選手賞 中村駿作（北門）

【女子】▽１回戦 東陽７１―３１神楽、愛宕４０―３７神居東、中央５９―３４美瑛、東神楽８８―１６啓北・北星▽２回戦 忠和６５―４３東陽、緑が丘４０―３７六合、永山９０―１８広陵、当麻６３―３８愛宕、上富良野７１―２５中央、東川４９―４３富良野西・富良野東・中富良野、東明６４―３２北門、東光４２―２５東神楽▽３回戦 忠和７８―４１緑が丘、当麻５４―４３永山、上富良野５４―３１東川、東明４８―４０東光▽決勝リーグ 忠和７４―４５当麻、忠和６２―２５上富良野、忠和５４―３２東明、上富良野５１―２０当麻、東明４８―４６当麻、上富良野４６―２６東明▽順位 ①忠和②上富良野③東明③当麻▽優秀選手賞 森本愛苺（忠和）