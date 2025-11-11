【男子】▽団体 ①旭龍谷②旭永嶺③旭志峯④旭北⑤岩見沢緑陵
▽個人 ①唐崎太陽（旭龍谷）②山崎（旭北）③日沼（旭龍谷）④少数（旭永嶺）⑤岡本（旭龍谷）⑥南條（旭川北）⑦上村（旭永嶺）⑧畔柳（旭龍谷）⑨羽田（旭龍谷）⑩鈴木（旭永嶺）⑪那須（旭志峯）⑫大西（名寄）⑬柴田（旭龍谷）
【女子】▽団体 ①旭龍谷②旭永嶺③岩見沢緑陵④旭商
▽個人 ①今井美桜（旭龍谷）②土佐（旭龍谷）③森下（旭北）④中野（旭永嶺）⑤見延（旭永嶺）⑥迫（旭龍谷）⑦城山（旭龍谷）⑧上田（旭龍谷）⑨斎藤（旭志峯）⑩皆月（岩見沢緑陵）⑪鎌田（旭龍谷）⑫千葉（岩見沢緑陵）⑬古市（旭商）
◆剣道 第４５回北海道高校新人大会道北ブロック予選会（８日・東光公園武道館）
