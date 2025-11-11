【男子】◇団体▽５人制 ①旭龍谷②旭志峯③旭工▽３人制 ①旭東②旭実③旭南

◇個人▽６０㌔級 ①藤井光太（旭志峯）②柴山（旭志峯）③佐藤（旭西）③得能（旭東）▽６６㌔級 ①蛯沢真之助（旭龍谷）②横沢（旭龍谷）③佐藤（旭龍谷）③和歌（旭志峯）▽７３㌔級 ①京谷彪生（旭龍谷）②木原（旭龍谷）③桑田（旭工）③佐藤（旭龍谷）▽８１㌔級 ①中根蒼悟（旭龍谷）②松林（旭龍谷）③佐藤（旭志峯）③谷口（旭志峯）▽無差別級 ①葛西樹生（旭龍谷）②井嶋（旭龍谷）③近野 （旭志峯）③安藤（旭龍谷）⑤横山（旭龍谷）⑤菊地（旭龍谷）⑤松浦（旭龍谷）⑤赤井（旭龍谷）⑨笹川（旭工）⑨斎藤（旭農）⑨上村（旭工）⑨石川（旭志峯）

【女子】◇団体 ①旭志峯

◇個人▽４８㌔級 ①金谷茉穂（旭志峯）②宗像（旭志峯）▽５２㌔級 ①田中理心（旭志峯）▽５７㌔級 ①波多野月七（旭志峯）②福士（旭実）▽６３㌔級 ①村瀬来良（旭志峯）②清水（旭志峯）③植田（旭南）▽無差別級 ①原田楓（旭明成）②岩崎（旭志峯）