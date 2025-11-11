　【男子】◇団体▽５人制　①旭龍谷②旭志峯③旭工▽３人制　①旭東②旭実③旭南
　◇個人▽６０㌔級　①藤井光太（旭志峯）②柴山（旭志峯）③佐藤（旭西）③得能（旭東）▽６６㌔級　①蛯沢真之助（旭龍谷）②横沢（旭龍谷）③佐藤（旭龍谷）③和歌（旭志峯）▽７３㌔級　①京谷彪生（旭龍谷）②木原（旭龍谷）③桑田（旭工）③佐藤（旭龍谷）▽８１㌔級　①中根蒼悟（旭龍谷）②松林（旭龍谷）③佐藤（旭志峯）③谷口（旭志峯）▽無差別級　①葛西樹生（旭龍谷）②井嶋（旭龍谷）③近野　（旭志峯）③安藤（旭龍谷）⑤横山（旭龍谷）⑤菊地（旭龍谷）⑤松浦（旭龍谷）⑤赤井（旭龍谷）⑨笹川（旭工）⑨斎藤（旭農）⑨上村（旭工）⑨石川（旭志峯）
　【女子】◇団体　①旭志峯
　◇個人▽４８㌔級　①金谷茉穂（旭志峯）②宗像（旭志峯）▽５２㌔級　①田中理心（旭志峯）▽５７㌔級　①波多野月七（旭志峯）②福士（旭実）▽６３㌔級　①村瀬来良（旭志峯）②清水（旭志峯）③植田（旭南）▽無差別級　①原田楓（旭明成）②岩崎（旭志峯）