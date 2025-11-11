　【男子】◇代表決定リーグ　旭川３―２東神楽、旭川３―０永山南、旭川３―１中央、東神楽３―１永山南、永山南３―２中央▽順位　①旭川②東神楽③永山南④中央
　【女子】◇代表決定リーグ　緑が丘３―２東神楽、緑が丘３―０永山南、緑が丘３―１東陽、永山南３―２東神楽、東神楽３―１東陽、永山南３―１東陽▽順位　①緑が丘②永山南③東神楽④東陽