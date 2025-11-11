　◇男子▽決勝　バインズ９８―６０クローバー
　◇女子▽決勝　旭川ラビッツ６３―３２ランクネクサス
　◇シニア▽決勝　ＢＢＳ５５―３２ナイツ
　◇ミックス▽決勝　Ｒエルム２０―０旭川しんきん
　◇エンジョイ▽リーグ戦　Ｂプライド２０―０オチバ、アポロ１０１―７５Ｒスレイブ、トルネード４４―４１永南バディーズ