【男子】▽１回戦 旭川第三３２―３０上富良野▽２回戦 美瑛４２―２１旭川第三、愛宕東５０―２３近文、神居東４８―２８富良野、当麻５８―３５永山南、西御料地８９―３３永山、愛宕４２―２２鷹栖、忠和９０―７東川、陵雲４８―３３緑が丘▽３回戦 美瑛４３―２５愛宕東、神居東３９―３８当麻、西御料地５１―３１愛宕、陵雲４８―３３緑が丘◇決勝リーグ 美瑛４７―３５神居東、美瑛３９―２７西御料地、美瑛４５―２９陵雲、神居東３８―３７西御料地、陵雲３２―２２神居東、西御料地４６―４１陵雲▽順位 ①美瑛３勝②陵雲１勝２敗③西御料地１勝２敗④神居東１勝２敗（２位～４位はゴールアベレージによる）

◇表彰選手▽最優秀選手賞 畑中翼（美瑛）▽優秀選手賞（ベスト５） 菊地陽太（美瑛）、小林晃也（美瑛）、大瀧凌大（陵雲）、齊藤昇希（西御料地）、佐々木望（神居東）

【女子】▽１回戦 陵雲４７―３４愛宕、愛宕東７４―８鷹栖、西御料地６９―１３東栄、上富良野４８―１３旭川ドルフィン▽２回戦 美瑛４８―３４陵雲、中富良野４６―３３忠和、神居東７４―８富良野、当麻４１―３３愛宕東、向料３４―３１西御料地、東川４０―１８千代田、永山６３―１６近文、東神楽３３―３１上富良野▽３回戦 美瑛４２―３８中富良野、神居東４５―３４当麻、東川３３―２５向陵、東神楽３５―２５永山◇決勝リーグ 美瑛３２―３１神居東、美瑛４７―３６東川、美瑛４１―２４東神楽、東川３８―３５神居東、東神楽３１―２９神居東、東川３２―３２東神楽▽順位 ①美瑛３勝②東川１勝１分１敗③東神楽１勝１分１敗④神居東３敗（２、３位はゴールアベレージによる）

◇表彰選手▽最優秀選手賞 絹川菜月（美瑛）▽優秀選手賞（ベスト５） 児玉結衣（美瑛）、山黒華捺（美瑛）、日置沙和（東川）、猪股眞耶（東神楽）、細川鈴（神居東）