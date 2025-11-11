【男子】◇団体▽１回戦 春光台２―０東川ＢＣ、愛宕２―１北門▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０春光台、光陽２―１広陵、明星２―１永山南、緑が丘２―１鷹栖、忠和２―０東光、東明２―０東陽、東鷹栖２―０西神楽、東神楽２―１愛宕▽３回戦 ネクサスＢＣ２―０光陽、明星２―１緑が丘、東明２―１忠和、東神楽２―０東鷹栖
◇シングルス ①相馬瑠生（ネクサスＢＣ）②相馬獅（ネクサスＢＣ）③鈴木（東神楽）④山中（ネクサスＢＣ）
◇ダブルス ①相馬獅生・山中心惺（ネクサスＢＣ）②相馬瑠・大西（ネクサスＢＣ）③太田・佐々木（忠和）④樋口・平林（ネクサスＢＣ）
【女子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ２―０東陽、永山南２―１東川ＢＣ、忠和２―１東光、広陵２―０西神楽、東明２―０光陽、北門２―０旭教大付属、東神楽２―１愛宕、春光台２―０明星▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０永山南、忠和２―１広陵、北門２―０東明、春光台２―１東神楽
◇シングルス ①高畠柚羽（ネクサスＢＣ）②和田（ネクサスＢＣ）③日置（ネクサスＢＣ）④田中（ネクサスＢＣ）
◇ダブルス ①堰八寧桜・和田杏虹（ネクサスＢＣ）（ネクサスＢＣ）②日置・宮崎（ネクサスＢＣ）③高畠・田中（ネクサスＢＣ）④和泉・時田（ネクサスＢＣ）
◆バドミントン 第７回道新杯・第３２回旭川地区中学生新人大会（１、２日・忠和公園体育館ほか）
