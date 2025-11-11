　【男子】▽一般　①大沢拓海・新井樹（札幌学院大）②福田・内川（札幌学院大）③浪岡・宮崎（札幌学院大）③橋本・黒田（札幌学院大）
　【女子】▽一般　①伊東怜佳・菊地乃愛（Ｒｅｓｔａｒｔ）②加茂・千田（札幌ウィン・ＳＴＳ）③茂田・大久保（旭教大）③杉林・内藤（札幌ウィン・ＳＴＳ）