　【男子】◇組手▽団体　①旭西▽個人５５㌔級　①三井駿太（旭工）②児嶋（旭永嶺）③佐々木（旭西）▽同６１㌔級　①引野拓真（旭西）▽同７６㌔超級　①小森駿（旭龍谷）②沢田（旭西）◇形▽個人　①児嶋海（旭永嶺）②引野（旭西）③佐々木（旭西）④沢田（旭西）⑤上森（旭工）⑥小森（旭龍谷）
　【女子】◇組手▽個人５３㌔級　①樋上海姫（旭西）▽同５９㌔級　①島崎かりな（留萌）②荻原（旭工）◇形▽個人　①佐藤悠来（旭北）②樋上（旭西）