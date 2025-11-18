【男子】◇学校対抗▽決勝トーナメント１回戦 旭北３―２旭西、旭東３―１旭農▽同準決勝 旭南３―１旭北、旭実３―０旭東▽同決勝 旭実３―０旭南

◇ダブルス ①入江佳輝・坂田虎鉄（旭実）②富岡・西野（旭工）③中山・吉田（旭実）③後藤・片山（旭実）◇シングルス▽選抜 ①高橋一希（旭工）②赤松（旭商）③富岡（旭工）③上村（旭西）▽スーパー ①入江佳輝（旭実）②天野（旭実）③中山（旭実）③田中（旭実）

【女子】◇学校対抗▽決勝トーナメント準決勝 旭実３―０羽幌、旭西３―１旭永嶺▽同決勝 旭実３―１旭西▽全道代表決定戦 旭農３―２旭北

◇ダブルス ①中田美聖・清水心結（旭実）②大坪・水口（旭西）③但木・助安（旭北）③桧森・大西（羽幌）◇シングルス▽選抜 ①伊達真弥（旭南）②但木（旭北）③造田（旭東）③工藤（旭東▽スーパー ①中田美聖（旭実）②塚本（旭永嶺）③桧森（羽幌）③大西（羽幌）