【男子】◇団体▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０明星、東神楽２―０東明▽決勝 ネクサスＢＣ２―０東神楽▽３位決定戦 東明２―０明星
【女子】◇団体▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０忠和、春光台２―１北門▽決勝 ネクサスＢＣ２―０春光台▽３位決定戦 北門２―０忠和
◆バドミントン 第７回道新杯・第３２回旭川地区中学生新人大会（１５日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2025/11/18
