　【男子】◇団体▽準決勝　ネクサスＢＣ２―０明星、東神楽２―０東明▽決勝　ネクサスＢＣ２―０東神楽▽３位決定戦　東明２―０明星　
　【女子】◇団体▽準決勝　ネクサスＢＣ２―０忠和、春光台２―１北門▽決勝　ネクサスＢＣ２―０春光台▽３位決定戦　北門２―０忠和