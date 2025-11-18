　【男子】▽シングルス　①相馬瑠生（ネクサスＢＣ）②鈴木（東神楽）③大西（ネクサスＢＣ）④稲場（明星）▽ダブルス　①相馬獅生・山中心惺（ネクサスＢＣ）②太田・佐々木（忠和）③樋口・平林（ネクサスＢＣ）④星・広部（東明）
　【女子】▽シングルス　①高畠柚羽（ネクサスＢＣ）②近藤（北門）③田中（ネクサスＢＣ）④神野（春光台）▽ダブルス　①和泉茉佑・時田希歩（ネクサスＢＣ）②太田・田川（広陵）③広瀬・鈴木（東神楽）④大西・小笠原（ネクサスＢＣ）