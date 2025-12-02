　◇団体戦▽小学生　①札幌厚別区体育館②小樽桜柔館③札幌市手稲柔道少年団③苫小牧柔道スポーツ少年団▽優秀選手　笹原完太（札幌厚別区体育館）▽中学男子　①柔ジャパン札幌柔道クラブ②千歳勇舞ジュニアジュウドウクラブ③札幌市手稲柔道少年団③札幌直心館柔道少年団▽優秀選手　河田大翔（柔ジャパン札幌柔道クラブ）▽同女子　①柔ジャパン札幌柔道クラブ②光柔会北見柔道スポーツ少年団③旭川龍谷柔道クラブ③札幌西区柔道少年団▽優秀選手　中島結花（柔ジャパン札幌柔道クラブ）
　◇個人戦▽小学生　①菅野武蔵（標茶柔道スポーツ少年団）②服部（心技館薩川道場）③大谷（清水柔道スポーツ少年団）③内城（函館柔道スポーツ少年団）▽中学生男子　①高橋陸斗（柔ジャパン札幌柔道クラブ）②田中（網走飯田塾）③西川（勇舞ジュニアジュウドウクラブ）③瀧口（北区体育館少年少女柔道クラブ）▽同女子　①小泉颯葉（弟子屈柔道スポーツ少年団）②三原（斎藤柔道塾）③村田（札大ジュニアＪＵＤＯクラブ）③小山内（旭川龍谷柔道クラブ）