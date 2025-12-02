【男子】▽小学生 ①長沢琉生（エレッズ旭川）②大月（エレッズ旭川）③加藤（クラブアビタス）③及川（ＴＮＴ卓球ラボ）▽高校 ①山崎聖矢（旭南）②朝妻（旭南）③上村（旭西）③善志（旭南）▽一般 ①横山友樹（ＴＮＴ卓球ラボ）②桜庭（エレッズ旭川）③佐納（アスタリスク旭川）③佐藤（にしきまち通り卓球場）
【女子】▽小学生 ①但木一葉（ＴＮＴ卓球ラボ）②木村（ＴＣけんぶち）③岡（エレッズ旭川）③桑原（エレッズ旭川）▽高校 ①伊達真弥（旭南）②斉藤（旭西）③水口（旭西）③佐々木（旭農）▽一般 ①長尾しのぶ（ナガオＳＣ）②鈴木（アスタリスク旭川）③軍司（アスタリスク旭川）
◆卓球 旭川大会（１１月３０日・大成市民センター体育館）
2025/12/02
【男子】▽小学生 ①長沢琉生（エレッズ旭川）②大月（エレッズ旭川）③加藤（クラブアビタス）③及川（ＴＮＴ卓球ラボ）▽高校 ①山崎聖矢（旭南）②朝妻（旭南）③上村（旭西）③善志（旭南）▽一般 ①横山友樹（ＴＮＴ卓球ラボ）②桜庭（エレッズ旭川）③佐納（アスタリスク旭川）③佐藤（にしきまち通り卓球場）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆フットサル 第３３回道北アークス・ウエスタン杯小学生大会決勝トーナメント（１１月２２、２３日・永山南小体育館ほか）
- ◆バスケットボール 第３８回北海道高校新人大会旭川地区予選会（１１月３０日・旭商高体育館ほか）
- ◆バドミントン 第３２回スポーツハウス杯小学生ダブルス大会（１１月２９日・鷹栖町総合体育館）
- ◆バレーボール 第５０回フタバ杯争奪大会一般９人制（１１月３０日・比布町体育館）
- ◆バレーボール 第４０回旭川東北ロータリークラブ旗争奪小・中学校大会（１１月３０日・永山南中体育館）
- ◆ミニバレー 第３７回北海道新聞社杯道北大会（１１月３０日・鷹栖町総合体育館）
- ◆卓球 第２２３回旭川春光大会（１１月２３日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
- ◆卓球 旭川大会（１１月３０日・大成市民センター体育館）
- ◆柔道 岩崎満杯第１３回北海道選抜少年少女大会（１１月３０日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）