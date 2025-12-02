　【男子】▽小学生　①長沢琉生（エレッズ旭川）②大月（エレッズ旭川）③加藤（クラブアビタス）③及川（ＴＮＴ卓球ラボ）▽高校　①山崎聖矢（旭南）②朝妻（旭南）③上村（旭西）③善志（旭南）▽一般　①横山友樹（ＴＮＴ卓球ラボ）②桜庭（エレッズ旭川）③佐納（アスタリスク旭川）③佐藤（にしきまち通り卓球場）
　【女子】▽小学生　①但木一葉（ＴＮＴ卓球ラボ）②木村（ＴＣけんぶち）③岡（エレッズ旭川）③桑原（エレッズ旭川）▽高校　①伊達真弥（旭南）②斉藤（旭西）③水口（旭西）③佐々木（旭農）▽一般　①長尾しのぶ（ナガオＳＣ）②鈴木（アスタリスク旭川）③軍司（アスタリスク旭川）