【男女混合】▽高齢者・であい ①旭川東クラブＡ②東川こまき山③幌加内ホロミン▽２４０歳以上 ①旭川東クラブＢ②旭川東クラブＣ③岩見沢ネクサス▽１８０歳以上 ①たかすＴＫＳ②旭川ブラボー③和寒クラブ▽１８０歳未満 ①東川ＳＦ②旭川ユナイト③旭川ＨＯＰＥ
◆ミニバレー 第３７回北海道新聞社杯道北大会（１１月３０日・鷹栖町総合体育館）
2025/12/02
