　【男女混合】▽高齢者・であい　①旭川東クラブＡ②東川こまき山③幌加内ホロミン▽２４０歳以上　①旭川東クラブＢ②旭川東クラブＣ③岩見沢ネクサス▽１８０歳以上　①たかすＴＫＳ②旭川ブラボー③和寒クラブ▽１８０歳未満　①東川ＳＦ②旭川ユナイト③旭川ＨＯＰＥ