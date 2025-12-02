　▽１部　北川友通（にしきまち通り卓球場）▽２部　中尾圭太（アスタリスク）▽３部　釈直哉（アスタリスク）▽４部　大友浩矢（遠軽クラブ）▽５部　高田琉希（富良野ＳＣ）▽６部　山沢佳浩（富良野ＳＣ）▽７部　北潟祥輝（エンジョイ）▽８部　長田秀樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽９部　江波和也（にしきまち通り卓球場）▽１０部　西舘礼唯（にしきまち通り卓球場）▽１１部　水沼良徳（スピオンオフ）▽１２部　菊地良治（エンジョイ）▽１３部　名古屋雪乃（エンジョイ）▽１４部　宝田庄十郎（たかす卓球クラブ）▽１５部　宮形紘斗（個人）▽１６部　藤沢忠久（エンジョイ）▽１７部　勝見麻緒（グッドスピード）▽１８部　刈谷直幸（ＴｒｉＰＰ）▽１９部　千葉郁陽（グッドスピード）▽２０部　上西貢生（キレンジャク）▽２１部　加藤空（紋別中）▽２２部　山崎聖矢（富良野布部ＳＣ）▽２３部　小野心（富良野ＳＣ）▽２４部　勝野はなえ（サイドスピン）▽２５部　北村崚（サイドスピン）▽２６部　中田海和（にしきまち通り卓球場）▽２７部　船木克彦（紋興ＴＴＣ）▽２８部　田辺絹代（サイドスピン）▽２９部　坂下政敏（個人）▽３０部　堀内静恵（フリーダム）▽３１部　田中晴己（フリーダム）▽３２部　桜庭有萌（スピンオフ）▽３３部　中村小百合（富良野布部ＳＣ）▽３４部　石井喜栄美（大成クラブ）▽３５部　鈴木勝幸（フリーダム）▽３６部　真岩薫（チーム・リアン）▽３７部　佐藤勇仁（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部　小原巧（当麻クラブ）▽３９部　堀川久美子（大成クラブ）▽４０部　田中優大（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４１部　吉田友真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４２部　辻翔真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４３部　山下嘉祥（大成クラブ）▽４４部　石山博也（陵雲卓球クラブ）▽４５部　久保幸枝（陵雲卓球クラブ）▽４６部　木南美由紀（フリーダム）▽４７部　中谷力夫（個人）▽４８部　河内歳男（東神楽卓球クラブ）▽４９部　久保明子（大成クラブ）▽５０部　今野知夏（和寒卓球協会）▽５１部　吉村健（東神楽卓球クラブ）▽５２部　水戸悦子（あたご卓球サークル）▽５３部　大友菜々（当麻クラブ）▽５４部　大友啓詩（紋興ＴＴＣ）▽５５部　中田健悟（にしきまち通り卓球場）▽５６部　中田陽和（にしきまち通り卓球場）▽５７部　竹内陽那太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽５８部　小野坂早苗（卓親会）