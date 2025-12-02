▽１部 北川友通（にしきまち通り卓球場）▽２部 中尾圭太（アスタリスク）▽３部 釈直哉（アスタリスク）▽４部 大友浩矢（遠軽クラブ）▽５部 高田琉希（富良野ＳＣ）▽６部 山沢佳浩（富良野ＳＣ）▽７部 北潟祥輝（エンジョイ）▽８部 長田秀樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽９部 江波和也（にしきまち通り卓球場）▽１０部 西舘礼唯（にしきまち通り卓球場）▽１１部 水沼良徳（スピオンオフ）▽１２部 菊地良治（エンジョイ）▽１３部 名古屋雪乃（エンジョイ）▽１４部 宝田庄十郎（たかす卓球クラブ）▽１５部 宮形紘斗（個人）▽１６部 藤沢忠久（エンジョイ）▽１７部 勝見麻緒（グッドスピード）▽１８部 刈谷直幸（ＴｒｉＰＰ）▽１９部 千葉郁陽（グッドスピード）▽２０部 上西貢生（キレンジャク）▽２１部 加藤空（紋別中）▽２２部 山崎聖矢（富良野布部ＳＣ）▽２３部 小野心（富良野ＳＣ）▽２４部 勝野はなえ（サイドスピン）▽２５部 北村崚（サイドスピン）▽２６部 中田海和（にしきまち通り卓球場）▽２７部 船木克彦（紋興ＴＴＣ）▽２８部 田辺絹代（サイドスピン）▽２９部 坂下政敏（個人）▽３０部 堀内静恵（フリーダム）▽３１部 田中晴己（フリーダム）▽３２部 桜庭有萌（スピンオフ）▽３３部 中村小百合（富良野布部ＳＣ）▽３４部 石井喜栄美（大成クラブ）▽３５部 鈴木勝幸（フリーダム）▽３６部 真岩薫（チーム・リアン）▽３７部 佐藤勇仁（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部 小原巧（当麻クラブ）▽３９部 堀川久美子（大成クラブ）▽４０部 田中優大（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４１部 吉田友真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４２部 辻翔真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４３部 山下嘉祥（大成クラブ）▽４４部 石山博也（陵雲卓球クラブ）▽４５部 久保幸枝（陵雲卓球クラブ）▽４６部 木南美由紀（フリーダム）▽４７部 中谷力夫（個人）▽４８部 河内歳男（東神楽卓球クラブ）▽４９部 久保明子（大成クラブ）▽５０部 今野知夏（和寒卓球協会）▽５１部 吉村健（東神楽卓球クラブ）▽５２部 水戸悦子（あたご卓球サークル）▽５３部 大友菜々（当麻クラブ）▽５４部 大友啓詩（紋興ＴＴＣ）▽５５部 中田健悟（にしきまち通り卓球場）▽５６部 中田陽和（にしきまち通り卓球場）▽５７部 竹内陽那太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽５８部 小野坂早苗（卓親会）