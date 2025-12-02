　【男子】▽リーグ戦　旭川クラブ２―０士別九十九会、旭川クラブ２―１ピップ紙風船、ピップ紙風船２―１士別九十九会▽順位　①旭川クラブ②ピップ紙風船③士別九十九会
　【女子】▽１回戦　ルーキーズ２―０チーム上川、ユニティ２―１旭川市役所▽準決勝　旭川クラブ２―０ルーキーズ、アクア２―０ユニティ▽決勝　アクア２―１旭川クラブ