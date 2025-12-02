【男子】▽２年以下 ①木田隼太郎・山本叶空（東光）②長谷川 ・石沢（東栄）③大塚・樋口（鷹栖北野）▽３年 ①井出大翔・水谷隼（鷹栖北野）②曽我・江田（東栄）③黒住・志摩（忠和クラブ）▽４年 ①高木龍輝・吉田夏希（東光）②玄・野口（東光）③佐々木・近藤（近文）▽５年 ①広瀬結都・西畑海晟（東神楽ジュニア）②内藤・佐藤（鷹栖北野）③塩崎・外川（鷹栖北野）▽６年 ①山中結心・宮西充来（鷹栖北野）②宮崎楓・宮崎琉（東神楽ジュニア）③吉川・平尾（東栄）

【女子】▽２年以下 ①和泉佑奈・平林花笑（鷹栖北野）②中村 ・佐々木（神居ジュニア）③長谷川・篠子（東栄）▽３年 ①鈴木菜美・扇間杏梨（近二）②塩崎・東（鷹栖北野）③内芝・逢見（東栄）▽４年 ①伊東咲璃・佐々木めい（神居ジュニア）②酒井・皆川（陵雲）③木田・平沼（東光）▽５年 ①太田夢姫・扇間らん（近二）②石田・高（鷹栖北野）③高岡・石沢（東栄）▽６年 ①中村彩香・後藤彩芽（東神楽ジュニア）②諸岡・佐藤（陵雲）③川村・井出（鷹栖北野）