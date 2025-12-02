　◇４年生▽１回戦　東川３―２末広北、ビータ６―２アストロピンク、ビアンコネロＦＣ５―１ふらの、フォルゴレ４―１トロンコ▽準決勝　ビータ４―２東川、フォルゴレ３―２ビアンコネロＦＣ▽決勝　フォルゴレ２―１ビータ
　◇５年生▽１回戦　リベルタ４―１東光、永山南２―２（ＰＫ４―３）フォルゴレ、ビータＺ４―１ＳＳＢ、末広北Ｓ１―１（ＰＫ４―２）名寄▽準決勝　永山南４―１リベルタ、ビータＺ６―２末広北Ｓ▽決勝　ビータＺ２―２（ＰＫ５―３）永山南
　◇６年生▽１回戦　末広北１―１（ＰＫ７―６）陵雲、ビアンコネロＦＣ５―３リベルタ、永山南４―０グリンベアボーイズＣ、トロンコ４―１神楽岡・北鎮・ウイングス・アストロ▽準決勝　ビアンコネロＦＣ５―２末広北、トロンコ３―０永山南▽決勝　ビアンコネロＦＣ３―３（ＰＫ６―５）トロンコ