　【男子】▽１回戦　旭東５０―４５旭実、旭南７８―６４富良野、旭明成６７―６２旭永嶺、旭志峯１７６―９旭高専、旭北７２―５１旭農、旭藤星８０―７２旭西　【女子】▽１回戦　旭北６９―３５東川、旭実１２５―９旭永嶺、旭西８４―３６富良野、旭東８８―５６旭商