【男子】▽１回戦 旭東５０―４５旭実、旭南７８―６４富良野、旭明成６７―６２旭永嶺、旭志峯１７６―９旭高専、旭北７２―５１旭農、旭藤星８０―７２旭西 【女子】▽１回戦 旭北６９―３５東川、旭実１２５―９旭永嶺、旭西８４―３６富良野、旭東８８―５６旭商
◆バスケットボール 第３８回北海道高校新人大会旭川地区予選会（１１月３０日・旭商高体育館ほか）
2025/12/02
スポーツの記録 最新の記事
