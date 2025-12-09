　▽１部　①エレッズ旭川Ａ②アスタリスク旭川Ａ▽２部　①エレッズ旭川Ｂ②旭実高Ａ▽３部　①アスタリスク旭川Ｂ②エレッズ旭川Ｃ▽４部　①旭実高Ｂ②にしきまち通り卓球場Ｂ▽５部　①富良野ＳＣ―Ａ②ＴＮＴ卓球ラボＡ▽６部　①エレッズ旭川Ｅ②旭南高Ａ▽７部　①旭東高Ａ②スピンオフ▽８部　①旭実高Ｃ②ウイナーズＡ▽９部　①ＴＮＴ卓球ラボＢ②アスタリスク旭川Ｃ▽１０部　①旭工高Ａ②ナガオＳＣ―Ｂ▽１１部　①ネッツトヨタ②旭永嶺高Ａ▽１２部　①愛宕スニーカーＡ②卓翔クラブ▽１３部　①旭川市役所②旭東高Ｂ▽１４部　①旭西高Ｂ②チームグランツＢ▽１５部　①ＴＮＴ卓球ラボＣ②富良野ＳＣ―Ｂ▽１６部　①グッドスピードＣ②キレンジャク▽１７部　①旭西高Ｃ②エレッズ旭川Ｇ▽１８部　①ウイナーズＢ②ＴＮＴ卓球ラボＤ▽１９部　①翔くんとゆかいな仲間達Ｃ②北彩都病院Ｂ▽２０部　①富良野ＳＣ―Ｃ②旭工高Ｄ▽２１部　①旭北高Ｄ②旭永嶺高Ｃ▽２２部　①大成クラブＡ②フリーダムＡ▽２３部　①グッドスピードＤ②チームリアンＡ▽２４部　①フリーダムＢ②大成クラブＢ▽２５部　①やよいクラブ②チャレンジ