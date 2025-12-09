▽１部 ①エレッズ旭川Ａ②アスタリスク旭川Ａ▽２部 ①エレッズ旭川Ｂ②旭実高Ａ▽３部 ①アスタリスク旭川Ｂ②エレッズ旭川Ｃ▽４部 ①旭実高Ｂ②にしきまち通り卓球場Ｂ▽５部 ①富良野ＳＣ―Ａ②ＴＮＴ卓球ラボＡ▽６部 ①エレッズ旭川Ｅ②旭南高Ａ▽７部 ①旭東高Ａ②スピンオフ▽８部 ①旭実高Ｃ②ウイナーズＡ▽９部 ①ＴＮＴ卓球ラボＢ②アスタリスク旭川Ｃ▽１０部 ①旭工高Ａ②ナガオＳＣ―Ｂ▽１１部 ①ネッツトヨタ②旭永嶺高Ａ▽１２部 ①愛宕スニーカーＡ②卓翔クラブ▽１３部 ①旭川市役所②旭東高Ｂ▽１４部 ①旭西高Ｂ②チームグランツＢ▽１５部 ①ＴＮＴ卓球ラボＣ②富良野ＳＣ―Ｂ▽１６部 ①グッドスピードＣ②キレンジャク▽１７部 ①旭西高Ｃ②エレッズ旭川Ｇ▽１８部 ①ウイナーズＢ②ＴＮＴ卓球ラボＤ▽１９部 ①翔くんとゆかいな仲間達Ｃ②北彩都病院Ｂ▽２０部 ①富良野ＳＣ―Ｃ②旭工高Ｄ▽２１部 ①旭北高Ｄ②旭永嶺高Ｃ▽２２部 ①大成クラブＡ②フリーダムＡ▽２３部 ①グッドスピードＤ②チームリアンＡ▽２４部 ①フリーダムＢ②大成クラブＢ▽２５部 ①やよいクラブ②チャレンジ
好評連載中
電子版
電子版の購読は新聞オンライン.COMへ
あさひかわ新聞青年部
Facebookページでもあさひかわ新聞ONLINEをご活用ください。