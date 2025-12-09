【男子】▽Ａブロック 陵雲３１―２０美瑛、上富良野３１―２５愛宕、神居東５０―２６美瑛、忠和２６―２３陵雲、神居東３０―２１上富良野、忠和３０―２４愛宕、愛宕３５―２１陵雲、上富良野４４―２８美瑛、愛宕３４―２５神居東、忠和３５―２９美瑛、上富良野３３―２６陵雲、忠和３５―３０神居東

▽Ｂブロック 当麻６０―１１富良野、愛宕東４８―２２鷹栖、当麻５８―１５近文・緑が丘、愛宕東３０―２１富良野、近文・緑が丘５３―１９鷹栖、当麻５４―２８愛宕東、近文・緑が丘３７―２９富良野、当麻４７―７鷹栖、近文・緑が丘３９―２４愛宕東、富良野３７―２０鷹栖

▽Ｃブロック 西御料地３９―２３旭川第三、永山２８―２６東川、旭川第三３３―１７永山、西御料地６３―１０東川、西御料地７６―１９永山、旭川第三３８―１８東川、西御料地４８―１５東川、旭川第三５４―２０永山

【女子】▽Ｄブロック 愛宕４１―９近文、永山４９―１６旭川ドルフィン・上富良野、美瑛３５―２６愛宕、近文２８―９鷹栖、美瑛３４―１５旭川ドルフィン・上富良野、永山４０―１３鷹栖、永山３２―１５近文、愛宕４４―１６旭川ドルフィン・上富良野、美瑛５２―３０永山、愛宕４４―１６鷹栖、ドルフィン・上富良野３４―１６近文、美瑛３８―１７鷹栖

▽Ｅブロック 西御料地２７―２６神居東、向陵３４―１７中富良野・当麻、神居東２２―２０東栄、西御料地３２―２７忠和、東栄２７―２５中富良野・当麻、向陵４５―２０忠和、西御料地２７―２４向陵、神居東３４―１３中富良野・当麻、東栄２０―１９向陵、神居東４８―２５忠和、中富良野・当麻３４―１４西御料地、東栄４３―３２忠和

▽Ｆブロック 千代田Ａ３４―１７東神楽、千代田Ｂ２３―２２陵雲、千代田Ａ４８―１８富良野・愛宕東、東川３８―１４東神楽、富良野・愛宕東３４―２４陵雲、東川３７―２４千代田Ｂ、千代田Ｂ２１―１３東神楽、千代田Ａ５４―８陵雲、富良野・愛宕東４２―２４千代田Ｂ、千代田Ａ２７―１２東川、東神楽４４―１１陵雲、東川３２―１６富良野・愛宕東