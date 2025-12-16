…フィギュア…
【男子】▽ジュニア ①武田結仁（星槎国際高札幌）②道免（白鳥ＳＣ）③西本（芽室高）▽ノービスＡ ①有馬瑛太（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）②山本（釧路ＦＳＣ）③野口（札幌オーロラ・ＦＳＣ）▽同Ｂ ①松田彪真（帯広ＦＳＣ）②坂崎（早稲田大）③瀧沢（慶応大）▽２級 ①松田昊真（帯広ＦＳＣ）②下村（帯広ＦＳＣ）▽初級・１級 ①土屋陽向（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）②花松（真駒内ＦＳＣ）
【女子】▽ジュニア ①岩本愛子（駒大苫小牧高）②小関（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）③堂守（藤女子）▽ノービスＡ ①笹木美杏（札幌オーロラ・ＦＳＣ）②高田（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）③坂田（帯広ＦＳＣ）▽同Ｂ ①三浦嘉乃（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）②河本（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）③米津（アクアリングちばＳＣ）▽２級 ①野口玲桜（北海道フォレストＦ・Ｓ・Ｃ）②坂田（帯広ＦＳＣ）③奥田（札幌オーロラ・ＦＳＣ）▽初級・１級 ①吉田奈央（北海道フォレストＦ・Ｓ・Ｃ）②花松（真駒内ＦＳＣ）③渡部（札幌オーロラ・ＦＳＣ）
◆スケート 第６８回中部北海道選手権大会（１３、１４日・道北アークス大雪アリーナ）
2025/12/16
