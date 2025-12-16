　▽１部　道北振興タイガース２０―０旭医大Ｂ、旭医大Ａ６―０チーフスＧ、道北振興タイガース１２―７バトラ
　▽２部　旭川ジェッツ２―０旭教大
　▽３部　モモンガーズ６―０十勝岳ボンバーズ、メディクス６―６日本製紙タートルズ
　▽４部　ファイブスターズ８―３ブラスターズ、ブルーウィングス８―５チェスカーズ