　【男子】▽準決勝　旭工２―０旭東、旭実２―１旭北▽決勝　旭工２―０旭実▽３位決定戦　旭北２―１旭東
　【女子】▽準決勝　旭実２―０旭龍谷、旭志峯２―０旭明成▽決勝　旭実２―０旭志峯▽３位決定戦　旭龍谷２―０旭明成