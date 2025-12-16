【男子】▽２回戦 旭龍谷６３―４８旭東、旭明成７０―６８旭南、旭志峯１２５―２８旭北、旭工６７―３１旭藤星▽決勝リーグ 旭龍谷９５―４６旭明成、旭工６８―５９旭志峯、旭龍谷７２―４８旭志峯、旭工９９―５９旭明成、旭龍谷８４―６９旭工、旭志峯１０７―７７旭明成▽順位 ①旭龍谷②旭工③旭志峯③旭明成▽最優秀選手賞 田所優彰（旭龍谷）
【女子】▽２回戦 旭明成１３４―２８旭北、旭南４２―４１旭実、旭龍谷７６―４３旭西、旭藤星８８―５１旭東▽決勝リーグ 旭明成１１０―４２旭南、旭藤星８１―５０旭龍谷、旭明成１２８―５１旭龍谷、旭藤星７９―２８旭南、旭明成５６―４９旭藤星、旭龍谷７８―４５旭南▽順位 ①旭明成②旭藤星③旭龍谷③旭南▽最優秀選手賞 伊藤愛莉（旭明成）
◆バスケットボール 第３８回北海道高校新人大会旭川地区予選会（13、１4日・旭実高体育館）
2025/12/16
