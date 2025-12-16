　【男子】◇団体▽１回戦　旭藤星３―０旭東、旭南３―２旭西、旭商３―１旭北、旭工３―０東川、旭農３―２留萌、旭永嶺３―０旭高専、旭龍谷３―０苫前商▽２回戦　旭実３―０旭藤星、旭商３―０旭南、旭工３―０旭農、旭龍谷３―０旭永嶺▽準決勝　旭実３―０旭商、旭龍谷３―０旭工▽決勝　旭実３―０旭龍谷▽３位決定戦　旭工３―２旭商▽５位決定戦　旭南３―０旭永嶺
　◇ダブルス▽１部　①阿部泰士・西岡晄希（旭実）②高柳・池沢（旭龍谷）③時田・千葉（旭実）④金沢・川田（旭実）⑤大宮・丸田（旭龍谷）⑥栗本・寺田（旭商）⑦鈴木・新関（旭龍谷）⑧坂東・井上（旭商）▽２部　①河嶋賢翔・神田有輝（旭実）②寺井・菊地（旭永嶺）③石垣・山本（旭永嶺）③谷島・高橋（旭東）
　【女子】◇団体▽１回戦　旭藤星３―０旭工、旭東３―１旭永嶺、旭南３―０留萌、旭西３―０旭北、富良野３―０苫前商▽２回戦　旭実３―０旭藤星、旭東３―２旭南、旭龍谷３―０旭西、旭商３―０富良野▽準決勝　旭実３―０旭東、旭商３―０旭龍谷▽決勝　旭商３―０旭実▽３位決定戦　旭龍谷３―０旭東▽５位決定戦　旭南２―１旭西
　◇ダブルス▽１部　①岡田萌愛・豊嶋彩衣心（旭商）②神野・池沢（旭龍谷）③阿部・杉原（旭商）④二階堂・樋口（旭商）⑤伊藤・菅原（旭商）⑥谷口・中村（旭実）⑦菅野・石垣（旭商）⑧狩集・佐藤（旭東）▽２部　①仲条真裕・張間いぶ姫（富良野）②佐藤・谷川（富良野）③田中・佐藤（留萌）③福士・藤沢（旭藤星）