【男子】◇団体▽１回戦 旭藤星３―０旭東、旭南３―２旭西、旭商３―１旭北、旭工３―０東川、旭農３―２留萌、旭永嶺３―０旭高専、旭龍谷３―０苫前商▽２回戦 旭実３―０旭藤星、旭商３―０旭南、旭工３―０旭農、旭龍谷３―０旭永嶺▽準決勝 旭実３―０旭商、旭龍谷３―０旭工▽決勝 旭実３―０旭龍谷▽３位決定戦 旭工３―２旭商▽５位決定戦 旭南３―０旭永嶺
◇ダブルス▽１部 ①阿部泰士・西岡晄希（旭実）②高柳・池沢（旭龍谷）③時田・千葉（旭実）④金沢・川田（旭実）⑤大宮・丸田（旭龍谷）⑥栗本・寺田（旭商）⑦鈴木・新関（旭龍谷）⑧坂東・井上（旭商）▽２部 ①河嶋賢翔・神田有輝（旭実）②寺井・菊地（旭永嶺）③石垣・山本（旭永嶺）③谷島・高橋（旭東）
【女子】◇団体▽１回戦 旭藤星３―０旭工、旭東３―１旭永嶺、旭南３―０留萌、旭西３―０旭北、富良野３―０苫前商▽２回戦 旭実３―０旭藤星、旭東３―２旭南、旭龍谷３―０旭西、旭商３―０富良野▽準決勝 旭実３―０旭東、旭商３―０旭龍谷▽決勝 旭商３―０旭実▽３位決定戦 旭龍谷３―０旭東▽５位決定戦 旭南２―１旭西
◇ダブルス▽１部 ①岡田萌愛・豊嶋彩衣心（旭商）②神野・池沢（旭龍谷）③阿部・杉原（旭商）④二階堂・樋口（旭商）⑤伊藤・菅原（旭商）⑥谷口・中村（旭実）⑦菅野・石垣（旭商）⑧狩集・佐藤（旭東）▽２部 ①仲条真裕・張間いぶ姫（富良野）②佐藤・谷川（富良野）③田中・佐藤（留萌）③福士・藤沢（旭藤星）
◆バドミントン 旭川地区高校新人選手権大会（１３、１４日・鷹栖町総合体育館ほか）
2025/12/16
