…銃剣道…

◇団体▽自衛官 ①第２施設大隊Ｂ②第２施設大隊Ａ▽青年 ①第２特科連隊Ａ②北風Ｂ③北風Ａ

◇個人▽２段以下 ①石山響（名寄ピヤシリ銃剣道少年団）②福田（第２特科連隊）③田口（千歳少年銃剣道クラブ）③石山（名寄ピヤシリ銃剣道少年団）▽３・４段 ①西丸海斗（第２施設大隊）②谷（名寄ピヤシリ銃剣道少年団）③高嶋（第２特科連隊）③福山（第２特科連隊）▽５段 ①高谷俊介（第２施設大隊）②三国（第２施設大隊）▽６段以上 ①傍島重生（第２施設大隊）②伊藤（第２施設大隊）③間村（第２施設大隊）③川崎（第２施設大隊）▽４５歳以上 ①柏川晋吾（北鎮剣友会）②大野（旭川銃剣道短剣道同好会）▽女子 ①大城戸彩也（第２施設大隊）②田口（北海道銃剣道女子部）③佐藤（第２施設大隊）▽中学・高校生 ①佐藤望夢（旭川銃剣道短剣道同好会）②名嶋（旭川銃剣道短剣道同好会）③深谷（旭川銃剣道短剣道同好会）▽小学５・６年 ①谷伊織（名寄ピヤシリ銃剣道少年団）②山内（千歳少年銃剣道クラブ）③田口（千歳少年銃剣道クラブ）▽旭川市スポーツ協会会長杯 ①傍島重生（第２施設大隊）

…短剣道…

◇個人▽短剣道 ①谷武蔵（名寄ピヤシリ銃剣道少年団）②宮田（千歳少年銃剣道クラブ）③佐藤（旭川銃剣道短剣道同好会）③石山（名寄ピヤシリ銃剣道少年団）▽小学生 ①山内柊侍（千歳少年銃剣道クラブ）②谷（名寄ピヤシリ銃剣道少年団）③田口（千歳少年銃剣道クラブ）