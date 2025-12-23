【男子】◇シングルス▽１部 ①時田弥人（旭実）②川田（旭実）③大宮（旭龍谷）④漆原（旭工）⑤坂東（旭商）⑥金沢（旭実）⑦高柳（旭龍谷）⑧栗本（旭商）▽２部 ①滝川神輝（旭龍谷）②恵美（旭永嶺）③小長根（留萌）③寺井（旭永嶺）▽３部 ①白倉颯大（旭北）②錦織（旭北）③東（南富良野）③前田（富良野）
【女子】◇シングルス▽１部 ①中村悠良（旭商）②池沢（旭龍谷）③阿部（旭商）④菅野（旭商）⑤谷口（旭実）⑥中村（旭実）⑦樋口（旭商）⑧杉原（旭商）▽２部 ①谷川仁香（富良野）②双川（旭西）③白瀬（旭藤星）③庄司（旭藤星）▽３部 ①関口クララ（南富良野）②公平（旭藤星）③高薄（旭西）③金山（苫前商）
◆バドミントン 旭川地区高校新人選手権大会兼北海道高校新人大会旭川地区予選（１５日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
