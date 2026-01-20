　▽１部　道北振興タイガース１６―０旭川ジェッツ、チーフスＧ６―６旭医大Ｂ、バトラ９―３旭川ジェッツ
　▽２部　キューピッド９―３メディクス、ボンバーズ１５―０日本製紙タートルズ、ｂｉｒ＆Ｃｅｓ４―０キューピッド、ボンバーズ４―１メディクス
　▽３部　ブラスターズ８―６チェスカーズ、モモンガーズ８―３ファイブスターズ、チェスカーズ0―８ファイブスターズ