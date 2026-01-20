【男子】◇大回転▽１・２年 ①梅田一星（玉越ストリームレーシング）②片岡（旭川ジュニアアルペンチーム）③矢部（愛別スキー少年団）▽３・４年 ①安井誠悟（留萌ジュニアしじみＲＣ）②岡本（ふらのアルペンジュニア）③滝田（サッポロモイワＪＳＣ）▽５年 ①藤田葵斗（和寒ＳＳ）②小枝（留萌ジュニアしじみＲＣ）③松島（旭川ジュニアアルペンチーム）▽６年 ①竹内陵太（井の沢レーシング）②遠藤（ふらのアルペンジュニア）③江幡（井の沢レーシング）

【女子】◇大回転▽１・２年 ①保科七海（比布レーシングＳＣ）②鉢呂（比布レーシングＳＣ）③木村（湧別スキー少年団競技）▽３・４年 ①外山華梛（留萌ジュニアしじみＲＣ）②瀬川（留萌ジュニアしじみＲＣ）③網谷（留萌ジュニアしじみＲＣ）▽５・６年 ①小林朝陽（玉越ストリームレーシング）②伊藤（滝川レーシング）③田中（滝川レーシング）