【男子】◇大回転▽１・２年 ①梅田一星（玉越ストリームレーシング）②片岡（旭川ジュニアアルペンチーム）③矢部（愛別スキー少年団）▽３・４年 ①安井誠悟（留萌ジュニアしじみＲＣ）②岡本（ふらのアルペンジュニア）③滝田（サッポロモイワＪＳＣ）▽５年 ①藤田葵斗（和寒ＳＳ）②小枝（留萌ジュニアしじみＲＣ）③松島（旭川ジュニアアルペンチーム）▽６年 ①竹内陵太（井の沢レーシング）②遠藤（ふらのアルペンジュニア）③江幡（井の沢レーシング）
【女子】◇大回転▽１・２年 ①保科七海（比布レーシングＳＣ）②鉢呂（比布レーシングＳＣ）③木村（湧別スキー少年団競技）▽３・４年 ①外山華梛（留萌ジュニアしじみＲＣ）②瀬川（留萌ジュニアしじみＲＣ）③網谷（留萌ジュニアしじみＲＣ）▽５・６年 ①小林朝陽（玉越ストリームレーシング）②伊藤（滝川レーシング）③田中（滝川レーシング）
◆スキー 第５１回道新杯全道小学生大会（１８日・サンタプレゼントパークマロースゲレンデ）
2026/01/20
【男子】◇大回転▽１・２年 ①梅田一星（玉越ストリームレーシング）②片岡（旭川ジュニアアルペンチーム）③矢部（愛別スキー少年団）▽３・４年 ①安井誠悟（留萌ジュニアしじみＲＣ）②岡本（ふらのアルペンジュニア）③滝田（サッポロモイワＪＳＣ）▽５年 ①藤田葵斗（和寒ＳＳ）②小枝（留萌ジュニアしじみＲＣ）③松島（旭川ジュニアアルペンチーム）▽６年 ①竹内陵太（井の沢レーシング）②遠藤（ふらのアルペンジュニア）③江幡（井の沢レーシング）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆フットサル 全道選手権Ｕ―１２の部旭川地区大会（１８日・永山南小体育館ほか）
- ◆バレーボール 協会長杯中学校大会（１７、１８日・愛宕中体育館ほか）
- ◆バレーボール 第２１回北海道高校バレーボール新人大会旭川地区予選会（１０、１１日・旭明成高体育館ほか）
- ◆ソフトバレーボール 第７９回旭川市民体育大会（１１日・大成市民センター体育館）
- ◆ミニバレーボール 第１３回懇親大会（１８日・鷹栖町総合体育館）
- ◆バレーボール 平田とうふ店・揚福杯クラブ６人制ミックス大会（１８日・東川小体育館ほか）
- ◆バスケットボール 旭川地区会長杯争奪大会（１１、１７、１８日・旭工高体育館ほか）
- ◆弓道 第４６回旭川冬季大会（１８日・東光公園武道館）
- ◆弓道 高校初射会（１２日・東光公園武道館）
- ◆弓道 初射会（１１日・市弓道場誠心館）
- ◆スキー 第５１回道新杯全道小学生大会（１８日・サンタプレゼントパークマロースゲレンデ）
- ◆アイスホッケー 第１４回旭川選手権大会（１０～１５日・道北アークス大雪アリーナ）