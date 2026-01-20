【男子】▽高校 ①桑原基次（旭農）②井出（旭南）③谷本（旭農）④渋谷（旭農）⑤塚田（旭実）⑥中島（旭農）⑦阿部（旭農）⑧滝沢（旭実）
【女子】▽高校 ①近藤一羽（旭藤星）②下田（旭農）③菅原（旭南）④寺山（旭南）⑤西田（旭農）⑥小原（旭商）⑦起田（旭農）⑧佐藤（旭農）
【男女混合】▽一般３段以下 ①手塚聖弥②荒井③多田④手塚康⑤天羽▽同４段以上 ①伊藤悠②篠島③三浦
◆弓道 第４６回旭川冬季大会（１８日・東光公園武道館）
