　【男子】▽高校　①桑原基次（旭農）②井出（旭南）③谷本（旭農）④渋谷（旭農）⑤塚田（旭実）⑥中島（旭農）⑦阿部（旭農）⑧滝沢（旭実）
　【女子】▽高校　①近藤一羽（旭藤星）②下田（旭農）③菅原（旭南）④寺山（旭南）⑤西田（旭農）⑥小原（旭商）⑦起田（旭農）⑧佐藤（旭農）
　【男女混合】▽一般３段以下　①手塚聖弥②荒井③多田④手塚康⑤天羽▽同４段以上　①伊藤悠②篠島③三浦