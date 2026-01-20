　【男子】▽１回戦　旭実高７８―６１旭川神田クラブ、旭川ドランカーズ６２―３８羽幌高、カミカゼクラブ１０１―５３旭農高、旭志峯１１４―４９リアルＭ、旭川籠球クラブ６６―５４旭藤星高、ブリンガーズ９３―５１旭東高、レジスタンス８６―７６旭西高▽２回戦　旭川大雪クラブ８７―５０旭実高、レルム７８―６５旭永嶺高、旭教大９２―５０旭川ドランカーズ、旭工高１３１―２６カミカゼクラブ、旭龍谷高７９―６３旭志峯高、旭川籠球クラブ７４―６３旭明成高、ブリンガーズ１００―７７神心会、旭川キシイ１１３―４７レジスタンス▽３回戦　旭川大雪クラブ１１２―３８レルム、旭工高７３―４６旭教大、旭龍谷高８９―６７旭川籠球クラブ、旭川キシイ９１―７８ブリンガーズ▽準決勝　旭工高７０―６９旭川大雪クラブ、旭川キシイ７２―５５旭龍谷高▽決勝　旭川キシイ７４―４４旭工高▽最優秀選手賞　村越仁哉（旭川キシイ）
　【女子】▽１回戦　旭明成高８２―４０旭龍谷高、旭商高６５―６０旭西高、ＹＥＬＬ６１―５４旭南高、旭川スピリッツ１１５―２８東川高・旭農高、旭藤星高１２３―３１旭高専、旭教大９８―４０旭実高、旭東高６２―６１トラッシュクラブ女子、旭川篭友会１０１―４２旭北高▽２回戦　旭明成高１０１―３９旭商高、旭川スピリッツ８１―４３ＹＥＬＬ、旭教大４９―４６旭藤星高、旭川篭友会９９―５８旭東高▽準決勝　旭明成高９４―５３旭川スピリッツ、旭川篭友会９２―５７旭教大▽決勝　旭明成高８６―７２旭川篭友会▽最優秀選手賞　廣野花梨（旭明成高）