【男子】▽１回戦 旭実高７８―６１旭川神田クラブ、旭川ドランカーズ６２―３８羽幌高、カミカゼクラブ１０１―５３旭農高、旭志峯１１４―４９リアルＭ、旭川籠球クラブ６６―５４旭藤星高、ブリンガーズ９３―５１旭東高、レジスタンス８６―７６旭西高▽２回戦 旭川大雪クラブ８７―５０旭実高、レルム７８―６５旭永嶺高、旭教大９２―５０旭川ドランカーズ、旭工高１３１―２６カミカゼクラブ、旭龍谷高７９―６３旭志峯高、旭川籠球クラブ７４―６３旭明成高、ブリンガーズ１００―７７神心会、旭川キシイ１１３―４７レジスタンス▽３回戦 旭川大雪クラブ１１２―３８レルム、旭工高７３―４６旭教大、旭龍谷高８９―６７旭川籠球クラブ、旭川キシイ９１―７８ブリンガーズ▽準決勝 旭工高７０―６９旭川大雪クラブ、旭川キシイ７２―５５旭龍谷高▽決勝 旭川キシイ７４―４４旭工高▽最優秀選手賞 村越仁哉（旭川キシイ）
【女子】▽１回戦 旭明成高８２―４０旭龍谷高、旭商高６５―６０旭西高、ＹＥＬＬ６１―５４旭南高、旭川スピリッツ１１５―２８東川高・旭農高、旭藤星高１２３―３１旭高専、旭教大９８―４０旭実高、旭東高６２―６１トラッシュクラブ女子、旭川篭友会１０１―４２旭北高▽２回戦 旭明成高１０１―３９旭商高、旭川スピリッツ８１―４３ＹＥＬＬ、旭教大４９―４６旭藤星高、旭川篭友会９９―５８旭東高▽準決勝 旭明成高９４―５３旭川スピリッツ、旭川篭友会９２―５７旭教大▽決勝 旭明成高８６―７２旭川篭友会▽最優秀選手賞 廣野花梨（旭明成高）
◆バスケットボール 旭川地区会長杯争奪大会（１１、１７、１８日・旭工高体育館ほか）
2026/01/20
【男子】▽１回戦 旭実高７８―６１旭川神田クラブ、旭川ドランカーズ６２―３８羽幌高、カミカゼクラブ１０１―５３旭農高、旭志峯１１４―４９リアルＭ、旭川籠球クラブ６６―５４旭藤星高、ブリンガーズ９３―５１旭東高、レジスタンス８６―７６旭西高▽２回戦 旭川大雪クラブ８７―５０旭実高、レルム７８―６５旭永嶺高、旭教大９２―５０旭川ドランカーズ、旭工高１３１―２６カミカゼクラブ、旭龍谷高７９―６３旭志峯高、旭川籠球クラブ７４―６３旭明成高、ブリンガーズ１００―７７神心会、旭川キシイ１１３―４７レジスタンス▽３回戦 旭川大雪クラブ１１２―３８レルム、旭工高７３―４６旭教大、旭龍谷高８９―６７旭川籠球クラブ、旭川キシイ９１―７８ブリンガーズ▽準決勝 旭工高７０―６９旭川大雪クラブ、旭川キシイ７２―５５旭龍谷高▽決勝 旭川キシイ７４―４４旭工高▽最優秀選手賞 村越仁哉（旭川キシイ）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆フットサル 全道選手権Ｕ―１２の部旭川地区大会（１８日・永山南小体育館ほか）
- ◆バレーボール 協会長杯中学校大会（１７、１８日・愛宕中体育館ほか）
- ◆バレーボール 第２１回北海道高校バレーボール新人大会旭川地区予選会（１０、１１日・旭明成高体育館ほか）
- ◆ソフトバレーボール 第７９回旭川市民体育大会（１１日・大成市民センター体育館）
- ◆ミニバレーボール 第１３回懇親大会（１８日・鷹栖町総合体育館）
- ◆バレーボール 平田とうふ店・揚福杯クラブ６人制ミックス大会（１８日・東川小体育館ほか）
- ◆バスケットボール 旭川地区会長杯争奪大会（１１、１７、１８日・旭工高体育館ほか）
- ◆弓道 第４６回旭川冬季大会（１８日・東光公園武道館）
- ◆弓道 高校初射会（１２日・東光公園武道館）
- ◆弓道 初射会（１１日・市弓道場誠心館）
- ◆スキー 第５１回道新杯全道小学生大会（１８日・サンタプレゼントパークマロースゲレンデ）
- ◆アイスホッケー 第１４回旭川選手権大会（１０～１５日・道北アークス大雪アリーナ）