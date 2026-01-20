　▽レギュラー　①ＡＤＦ（旭川）②ベルージャ（旭川）③ＧＲＲ―Ａ（旭川）④若草クラブ（旭川）⑤バボちゃんズ（旭川）⑥ルナステラ（札幌）⑦ＧＲＲ―Ｂ（旭川）⑧ＳＳＶＣ（士別）▽レギュラー　①Ｎ・Ｓ・Ｃ（南幌）②天下品２、３品（旭川）③黄連雀ドリーム（旭川）④５・５ミリベニアーズ（旭川）⑤黄連雀ホープ（旭川）