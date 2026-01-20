　【男子】▽１回戦　旭工２―０旭西、旭北２―０旭明成、旭東２―０旭南、旭実２―０旭永嶺▽決勝リーグ　旭工２―０旭北、旭実２―０旭東、旭工２―０旭東、旭実２―０旭北、旭工２―０旭実、旭東２―０旭北▽順位　①旭工３勝②旭実２勝１敗③旭東１勝２敗④旭北３敗
　【女子】▽１回戦　旭北２―１旭商、旭西２―０旭農▽２回戦　旭明成２―０旭北、旭南２―０旭東、旭永嶺２―０旭藤星、旭龍谷２―０旭西▽決勝リーグ　旭明成２―０旭南、旭龍谷２―０旭永嶺
、旭明成２―１旭永嶺、旭龍谷２―０旭南、旭龍谷２―０旭明成、旭永嶺２―０旭南▽順位　①旭龍谷３勝②旭明成２勝１敗③旭永嶺１勝２敗④旭南３敗