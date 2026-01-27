【男子】◇ダブルス▽３年 ①江田祐輝・媚山碧仁（東栄）②曽我・斎藤（東栄）③井出・水谷（鷹栖北野）▽４年 ①十河泰聖・玄奏人（東光）②野口・高木（東光）③相沢・近藤（近文）▽５年 ①西畑海晟・宮崎琉生（東神楽ジュニア）②塩崎・外川（鷹栖北野）③高柳・佐藤（鷹栖北野）▽６年 ①十河侑聖・平沼聖和（東光）②山中・鈴木（鷹栖北野）③宮西・髙畠（鷹栖北野）

【女子】◇ダブルス▽３年 ①鈴木菜美・扇間杏梨（近二）②塩崎・東（鷹栖北野）③内芝・逢見（東栄）▽４年 ①斉藤彩羽・栗原理沙（東光）②赤坂・堂田（高台）③伊東・佐々木（神居ジュニア）▽５年 ①外川陽依・平林花純（鷹栖北野）②太田・扇間（近二）③長内・酒井（陵雲）▽６年 ①園田聖奈・佐藤梨佳（鷹栖北野）②田村・平尾（東栄）③中村・後藤（東神楽ジュニア）