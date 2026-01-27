【男子】▽予選リーグ バインズ１０２―６７トラッシュクラブ、神心会９６―５６シルバーオウル、クローバー７３―６５ボンズ、ゼロ７５―４９ディーンスターク、神田クラブ８５―７６ネイディア
【女子】▽予選リーグ エール８０―５６トラッシュ女子
【ミックス】▽予選リーグ リアルＭ６８―５６旭川しんきん、Ｒエルム７９―４０バス
◆バスケットボール 第２１回旭川カップ大会（２５日・忠和公園体育館）
