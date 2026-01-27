　【男子】▽予選リーグ　バインズ１０２―６７トラッシュクラブ、神心会９６―５６シルバーオウル、クローバー７３―６５ボンズ、ゼロ７５―４９ディーンスターク、神田クラブ８５―７６ネイディア
　【女子】▽予選リーグ　エール８０―５６トラッシュ女子
　【ミックス】▽予選リーグ　リアルＭ６８―５６旭川しんきん、Ｒエルム７９―４０バス