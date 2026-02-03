【男子】◇ダブルス▽１年１部 ①大西遥馬・平林汰郎（ネクサスＢＣ）②太田・桑原（東神楽）③小笠原・冨田（忠和）③朝倉・樋口（ネクサスＢＣ）▽同２部 ①田代果也・西永光希（鷹栖）②宝里・小杉（永山南）③尾崎・三浦（東光）③河野・菅原（春光台）▽２年１部 ①相馬瑠生・相馬獅生（ネクサスＢＣ）②星・広部（東明）③谷口・鈴木（東神楽）③佐々木大・佐々木琥（忠和）▽同２部 ①太田望・葛西颯介（忠和）②田中・山崎（東光）③森山・佐藤（東神楽）③西沢・武田（広陵）

◇シングルス▽１年生１部 ①鈴木隆仁（東神楽）②大西（ネクサスＢＣ）③桑原（東神楽）③森山（春光台）▽同２部 ①田代果也（鷹栖中）②小杉（永山南）③宝里（永山南）③金田（東鷹栖中）▽２年生１部 ①相馬瑠生（ネクサスＢＣ）②山中（ネクサスＢＣ）③広部（東明）③石田（鷹栖）▽同２部 ①太田望（忠和）②佐々木（緑が丘）③田中（東光）③山田（東陽）

【女子】◇ダブルス▽１年１部 ①高畠柚羽・時田希歩（ネクイサスＢＣ）②和泉・田中（ネクサスＢＣ）③広瀬・鈴木（東神楽）③宮崎・角家（忠和）▽同２部 ①木下はるこ・矢部愛琉（東光）②近藤・谷村（東神楽）③漆山・櫛引（旭教大付属）③沢谷・立石（広陵）▽２年１部 ①宮崎彩衣・和田杏虹（ネクサスＢＣ）②大西・日置（ネクサスＢＣ）③三牧・由藤（東明）③小笠原・堰八 （ネクサスＢＣ）▽同２部 ①若林芽依・佐々木海音（永山南）②横倉・渋田（永山南）③伊藤・長谷川（東川ＢＣ）③前山・曽木（光陽）

◇シングルス▽１年生１部 ①高畠柚羽（ネクサスＢＣ）②田中（ネクサスＢＣ）③時田（ネクサスＢＣ）③和泉（ネクサスＢＣ）▽同２部 ①近藤夢那（東神楽）②谷村（東神楽）③河村（西神楽）③木下（東光）▽２年生１部 ①日置杏（ネクサスＢＣ）②和田（ネクサスＢＣ）③堰八（ネクサスＢＣ）③宮崎（ネクサスＢＣ）▽同２部 ①若林芽依（永山）②佐々木（永山南）③高橋（東神楽）③蒔田（東神楽）