…形…

【男女】◇幼児 ①井上結希翔（明仁館）②杉山（沖剛柔）③定免（当和会）

【男子】◇小学生▽１年 ①村上大河（魁星舘）②北條（明仁館）③堀口（誠和神）▽２年 ①三木結翔（常明館）②橋本（常明館）③松本（常明館）▽３年 ①村上大翔（魁星舘）②上田湊（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）▽４年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②陶山（武禅塾）③島津（武徳会）▽５年 ①菊川陽向（常明館）②三木（常明館）③西沢（常明館）▽６年 ①阿部大和（涛豊館）②大迫（涛豊館）③柳沢（魁星舘）◇中学生 ①浅井辰伍（武徳会）②熊谷（武徳会）③堀口（誠和神）◇高校生・一般 ①市沢侑弥（武禅塾）②引野（涛豊館）◇シニア ①三浦祐希（玄制流）②鹿又（沖剛柔）

【女子】◇小学生▽１年 ①水沢莉央（涛豊館）②長浜（明仁館）③加藤（涛豊館）▽２年 ①佐藤根彩葵（魁星舘）②西沢（常明館）③星（当和会）▽３年 ①菊川真心（常明館）②鈴木（魁星舘）③目黒（ワールド）▽４年 ①田村晶（沖剛柔）②長谷川（魁星舘）③佐藤（常明館）▽５年 ①上野如栞（玄制流）②鎌倉（ワールド）③児玉（玄制流）▽６年 ①佐藤根凜奈（魁星舘）②三上（涛豊館）③中山（涛豊館）◇中学生 ①佐藤想亜（常明館）②井元（涛豊館）③藤本（沖剛柔）◇シニア ①前田理沙（沖剛柔）②高瀬（常明館）④佐藤根（魁星舘）

…組手…

【男女混合】◇幼児 ①鈴木瑠莞（武徳会）②長谷川（魁星舘）③阿部（涛豊館）③日比（武禅塾）

【男子】◇小学生▽１年 ①加納旭（誠和神）②堀口（誠和神）③キャドバリー（誠和神）③北條（明仁館）▽２年 ①松本鉄大（誠和神）②石田（誠和神）③高橋（常明館）③平尾（涛豊館）▽３年 ①上田湊斗（魁星舘）②長谷川（魁星舘）③村上（魁星舘）③上田（魁星舘）▽４年 ①太田葵士（誠和神）②陶山（武禅塾）③堀口（誠和神）③佐藤根（魁星舘）▽５年 ①石川大智（魁星舘）②阿部（常明館）③鈴木（魁星舘）③西沢（常明館）▽６年 ①川音景都（誠和神）②高城（魁星舘）③蔦森（涛豊館）③幅中（魁星舘）◇中学生 ①三上栞叶（涛豊館）②寒河江（武禅塾）③前田（ワールド）③堀口（誠和神）◇高校・一般 ①引野拓真（涛豊館）②市沢（武禅塾）

【女子】◇小学生▽１年 ①宮本真衣（誠和神）②水沢（涛豊館）③加藤（涛豊館）▽２年 ①那須ふうか（誠和神）②川端（涛豊館）③佐藤根（魁星舘）③山田（誠和神）▽３年 ①目黒杏実（ワールド）②鈴木（魁星舘）▽４年 ①那須ほのか（誠和神）②長谷川（魁星舘）③田村（沖剛柔）③平尾（涛豊館）▽５年 ①上野如栞（玄制流）②児玉（玄制流）③菅沢（ワールド）③鎌倉（ワールド）▽６年 ①中山こころ（涛豊館）②福岡（ワールド）③佐藤根凜（魁星舘）◇中学生 ①井元美沙希（涛豊館）②中越（玄制流）③三森（武禅塾）③藤本（沖剛柔）