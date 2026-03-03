　【男女混合】◇小学生▽低学年　①比布町剣道スポーツ少年団Ａ②東光道場Ａ③剣風会Ａ③すずらん剣道スポーツ少年団▽高学年　①比布町剣道スポーツ少年団Ａ②北鎮剣道スポーツ少年団③春光道場③東川錬成館・剣風会◇中学生　①永山西剣道クラブ②比布町剣道スポーツ少年団③剣風会③北星・緑が丘・東神楽
　【男子】◇高校　①旭龍谷Ａ②旭永嶺Ｂ③旭永嶺Ａ
　【女子】◇高校　①旭龍谷Ａ②旭永嶺Ａ③旭龍谷Ｂ