【男女混合】◇小学生▽低学年 ①比布町剣道スポーツ少年団Ａ②東光道場Ａ③剣風会Ａ③すずらん剣道スポーツ少年団▽高学年 ①比布町剣道スポーツ少年団Ａ②北鎮剣道スポーツ少年団③春光道場③東川錬成館・剣風会◇中学生 ①永山西剣道クラブ②比布町剣道スポーツ少年団③剣風会③北星・緑が丘・東神楽

【男子】◇高校 ①旭龍谷Ａ②旭永嶺Ｂ③旭永嶺Ａ

【女子】◇高校 ①旭龍谷Ａ②旭永嶺Ａ③旭龍谷Ｂ