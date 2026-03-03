　▽１部　旭医大Ａ１６―０バトラ、チーフスＧ８―４旭川ジェッツ、旭医大Ａ１０―０旭川ジェッツ、道北振興タイガース２８―２チーフスＧ
　▽２部　紋別ドリフトアイス４―１旭医大Ｂ、紋別ドリフトアイス１１―８キューピッド、ｂｉｒ＆Ｃｅｓ７―３モモンガーズ
　▽３部　日本製紙タートルズ７―５ブルーウィングス、旭教大１―１ボンバーズ、旭川市役所レッドペッカーズ７―５ブルーウィングス
　▽４部　チェスカーズ７―５メディクス、ファイブスターズ７―１ブラスターズ、旭川サンリバーズＵ１５　１４―４チェスカーズ