　【男子】▽予選リーグ　ゼロ６８―５９神田クラブ、ボンズ８８―６９クラフト、レジスタンス１０８―４９トラッシュクラブ、アパッシュ７１―６８シルバーオウル▽準々決勝　ゼロ２０―０レジスタンス、バインズ７８―５５神田クラブ▽準決勝　神心会８３―７１ゼロ、バインズ８１―６７クローバー
　【女子】▽予選リーグ　エール５９―５０リンクネクサス
　【エンジョイ】▽予選リーグ　Ｂプライド６８―５１Ｒスレイブ、永南バディーズ７４―４９オチバ、アポロ８８―６４トルネード
　【シニア】▽準決勝　トラッシュシニア７１―６６アップス、ＢＢＳ７２―３９トラクターズ
　【ミックス】▽準決勝　旭川しんきん７７―６４中野ピストンズ、Ｒエルム８１―６３リアルＭ